Hey Gidi Günler: 90'Lar Her Yerde

Friend's seyredip Rachel olmayı ve New York'a taşınmayı hayal ettiğimiz yıllardı. Titanic'i izlerken iç geçirdiğimiz, Pulp Fiction'ı gördükten sonra cool'luğun kitabını yazabileceğimizi sandığımız, Cem Özer ve Okan Bayülgen'i seyretmek için uykusuz kaldığımız zamanlardı. Dudaklarımızı koyu renk kalemle çerçeveleyip, kaşlarımızı ancak ip kıvamına gelince güzel bulurduk. Becerebilenler saçlarını 'tost' yapardı (Evet, tost; inanmıyorsanız Google'da aratın) ya da saçlar geride bağlanıyorsa, muhakkak önden iki tutam bırakılırdı.

Elimizden Tamagotchi'lerin düşmediği, WhatsApp'ın atası sayılabilecek ICQ'dan haberleştiğimiz dönemlerdi. Walkman'den CD çalara henüz terfi ettiğimiz, yerin göğün Türkçe popla inlediği günlerdi.

İşte, 90'lar hasretiyle yanıp tutuşanlar için, 90'lı yılların- ver artık herkesin bildiği üzere, pek çoğu şimdilerde de görülen- dokuz moda trendi:

Elbise & tişört kombini: Elbise, ip askılı, tişört de tercihen beyaz olmalı. "Kışın ortasında ne tişörtü, donarım!" diyenler boğazlı kadife kazak da giyebilir.

Kumaştan saç lastikleri: Belki hala kimilerimiz evde kullanıyoruz bu renkli lastikleri. Yoksa da dert değil, artık gene satılıyorlar çünkü.

Tepeden tırnağa jean: Jean pantolon, üzerine bolun bolu bir jean ceketle kombin tamam. Buz mavisi de olursa, tadından yenmez.

Göbekler fora: Göbeği açıkta bırakacak üst bulmakta pek zorlanmazsınız, yine moda oldu çünkü.

Salaş şapkalar: Desenli, çiçekli veya düz renkli, hiç fark etmez, yeter ki şapka başınızda emanetmiş gibi dursun.

Bisikletçi taytları: Son yıllarda spor salonlarından sokağa taşınan taytlar cephesinde 'öze dönüş' söz konusu. Kısa ve dar, tabii ki seksi.

Bel çantaları: Kabul edelim, ellere kollara özgürlük tanıyan pratik bir icat. Şimdilerde de moda. Ama omuzunuz çapraz asmayın, hakkını verin, belinize bağlayın.

Oduncu gömlekleri: Moda olmaktan hiç çıktılar mı, emin değiliz aslında. İyi bakın gardıroplara, karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Ez azından erkeklerin dolabında vardır!

Tasma kolyeler: Tasma kolyeler namıdiğer choker'lar. Plastik veya siyah kadifeden olanlarla 90'lar imajınız tam.

Türkçe Popsuz Olmaz

O günlerin şarkılarını özleyenlerin imdadına ise "Hey Gidi Günler" partisiyle Babylon yetişiyor. Türkçe pop şarkılarla 90'lı yıllara döneceğimiz 9 Mart gecesi Evcimik'ten Mustafa Sandal'a, Burak Kut'tan Tarkan'a, Emel Müftüoğlu'ndan İzel-Çelik-Ercan'a, dönemin unutulmazları arzıendam edecek. Biletler Mobilet'te. Şimdiden ajandalara not edin. Partiye, konsepte uygun giyinip gitmek isteyenlerse hazırladığımız moda rehberinden ilham alabilir.

Kaynak: Bültenler