Heybeli Mahallesinde dere temizlik çalışması tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlikleriyle taşkın tehlikesini ortadan kaldırırken, daha temiz bir çevre oluşumuna da katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli Mahallesi'nde başlattığı 800 metrelik dere temizlik çalışması tamamlandı.

"Biz MASKİ'den Memnunuz"

Heybeli Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez, "MASKİ'nin mahallemize getirdiği hizmetlerden memnunuz. MASKİ'yle sürekli iletişim halindeyiz. Herhangi bir sorun olduğu zaman yetkililere ulaşıyoruz. Yapılan çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler