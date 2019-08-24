Haberler» 3. Sayfa» Haber

Heybeliada açıklarında bozulan tekneyi arama kurtarma ekipleri kurtardı

Heybeliada açıklarında bozulan tekneyi arama kurtarma ekipleri kurtardıİSTANBUL - Heybeliada açıklarında içinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu teknenin motorunda arıza meydana geldi.

24.08.2019 21:02
Heybeliada açıklarında bozulan tekneyi arama kurtarma ekipleri kurtardı
Heybeliada açıklarında bozulan tekneyi arama kurtarma ekipleri kurtardı
İSTANBUL - Heybeliada açıklarında içinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu teknenin motorunda arıza meydana geldi. Denizde mahsur kalanları arama kurtarma ekipleri tekneye halat bağlayıp karaya çekerek kurtardı.
İçinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu gezi teknesi motorunda arıza meydana gelince denizin ortasında kaldı . Denizin ortasında mahsur kalanlar telefonla ekiplere haber verdi .Kısa sürede olay yerine gelen DAKSAR ekipleri tekneye halat bağlayarak arızalanan tekneyi karaya götürdü. Burada başka bir tekneye aktarılan dört kişi Kalamış sahilden karaya çıkardı . Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Heybeliada açıklarında bozulan tekneyi arama kurtarma ekipleri kurtardı

Heybeliada, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:17   Adli bilişim uzmanı İsa Altun'dan silah satışı uyarısı
22:14   Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
21:51   Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
21:48   Sinoplu Uzm. Onbaşı İdris Gezer, Hakkari'de şehit düştü
21:48   İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma...
21:14   Kask hayatını kurtardı
21:05   Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti