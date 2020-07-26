HEYBELİADA’DA BATAN TEKNE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Heybeliada'da mürettebatla birlikte, 27 kişinin bulunduğu deniz taksisi alabora oldu. Teknedeki 27 kişi kurtuldu. Alabora olan tekne havadan görüntülendi.

Heybeliada'da 'DenizTaksi25' adlı bir deniz taksisi alabora oldu. Teknedeki mürettebatla birlikte 27 yolcu Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve Balıkçı Uğur Kıran tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 1'i ağır 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre teknenin kaptanı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Heybeliada Alman Koyu'nda yol aldıktan yaklaşık 10 dakika sonra alabora olan tekne havadan görüntülendi.