29.06.2019 16:28
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Heybeliada'da çıkan yangına helikopterli müdahale

Heybeliada

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Heybeliada 'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına helikopter ile havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, yangına müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Heybeliada'da ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına aynı zamanda helikopter ile havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangına müdahale edilen anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yangından dolayı ormanın zarar gördüğü gözlenirken olay yerinde çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtfaiye , Heybeliada , 3. Sayfa

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