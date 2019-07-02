02.07.2019 09:24
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Heybeliada'da ormanda çıkan yangının sebep olduğu zarar havadan görüntülendi

Heybeliada'da ormanda çıkan yangının sebep olduğu zarar havadan görüntülendi Manzara herkesin yüreğini burktuİSTANBUL - Heybeliada'da geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmış ve yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Heybeliada 'da ormanda çıkan yangının sebep olduğu zarar havadan görüntülendi
Manzara herkesin yüreğini burktu
İSTANBUL - Heybeliada'da geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmış ve yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü. Havadan kaydedilen görüntüler yangının sebep olduğu zararı gözler önüne serdi.
Heybeliada'da Çamlimanı mevkiinde, geçtiğimiz Cumartesi günü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına, yangın söndürme helikopterleri ve itfaiye araçları ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, 1 hektarlık bir alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi.
Heybeliada'da yangının meydana geldiği alan drone ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler yaşanan felaketi ve yangının sebep olduğu zararı adeta gözler önüne serdi. Görüntülerde 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanının zarar gördüğü ve yangının büyümesi halinde nasıl bir zarara sebep olabileceği görüldü.Heybeliada'da ormanda çıkan yangının sebep olduğu zarar havadan görüntülendi
Kaynak: İHA
Heybeliada , 3. Sayfa

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