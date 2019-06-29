29.06.2019 15:36
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Heybeliada'da yangın paniği

Heybeliada

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Heybeliada 'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor

Heybeliada'da ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtfaiye , Heybeliada , 3. Sayfa

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