29.06.2019 16:00
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Heybeliada'da yangın paniği

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Heybeliada 'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına helikopter ile havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Heybeliada'da ormanlık alanda saat 15: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca yangına havadan helikopter ile müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
(Halit Arslan/İHA)Heybeliada'da yangın paniği
Kaynak: İHA
İtfaiye , Heybeliada , Güncel

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