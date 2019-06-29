29.06.2019 17:07
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Heybeliada'da yangına karada sıcak müdahale kamerada

Heybeliada'da yangına karada sıcak müdahale kameradaİSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına sıcak müdahale kameralara yansıdı.

Heybeliada 'da yangına karada sıcak müdahale kamerada
İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına sıcak müdahale kameralara yansıdı.
Heybeliada'da ormanlık alanda saat 15: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına aynı zamanda helikopter ile havadan da müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken; yangına müdahale edilen anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yangından dolayı ormanın zarar gördüğü ve ekiplerin zorlu çalışmaları gözlendi.Heybeliada'da yangına karada sıcak müdahale kamerada
Kaynak: İHA
Heybeliada , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:49 Mısır tarlasında 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
18:48 Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 4 tutuklama
18:47 Malatya'da anız yangını
18:47 Kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı, 2 kişiyi de yaraladı... O anlar kamerada
18:39 Kızlarının mezuniyetinden dönerken kazada ölen 4 kişiden 2'si defnedildi
18:38 Kazada hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
18:16 Park halindeki araç birden alev aldı