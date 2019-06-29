29.06.2019 16:07
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Heybeliada'daki yangına helikopterle müdahale

Heybeliada'daki yangına helikopterle müdahale -Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındıİSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Heybeliada 'daki yangına helikopterle müdahale
-Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı
İSTANBUL - Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın; saat 15: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangını söndürme çalışmalarına karadan yapılan müdahalenin yanı sıra helikopterle havadan da destek verildi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Heybeliada'daki yangına helikopterle müdahale
Kaynak: İHA
Heybeliada , 3. Sayfa

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