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Heyecan arayanların adresi 'Gürsu Adrenalin Park'

Heyecan arayanların adresi 'Gürsu Adrenalin Park'BURSA - Gürsu Belediyesi'nce Ericek'te oluşturulan Adrenalin Park, doğa ve heyecan arayanların adresi olmaya devam ediyor.

19.11.2019 22:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:38
Heyecan arayanların adresi ' Adrenalin Park'
BURSA - Gürsu Belediyesi'nce 'te oluşturulan Adrenalin Park, doğa ve heyecan arayanların adresi olmaya devam ediyor.
Gürsu Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Ericek Göleti çevresine yapılan Adrenalin Park, hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğruyor. Eşsiz doğal güzellikleri, piknik alanları ve konaklama hizmetleri Adrenalin Park'ı cazibe merkezi haline getirirken, 'Zipline' adı verilen 350 metre uzunluğuyla 'da ilk ve tek olan tel aracılığı ile göletin üzerinden kayılarak yapılan ilgi görüyor. Bunun haricinde ATV ile orman turu, tırmanış, rafting, göl bisikleti, trap atışları da Adrenalin Park'a değer katıyor. Eğlence unsurunun da olduğu, doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan Adrenalin Park, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık sporuyla uğraşanların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Hafta sonunu tatilini değerlendirmek için Adrenalin Park'a gelerek Bayraklı Tepe'ye çıkan Adem Türkmen, "Anlatılmaz yaşanır derler, bu manzara görülmeye değer, mutlaka gelip görmelisiniz" dedi.
Heyecan arayanların adresi 'Gürsu Adrenalin Park'

Ericek, Bursa, Gürsu, Yerel

Kaynak: İHA


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