Heyecan Fırtınası 5'inci Kez Başlıyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Okullar Ligi, beşinci sezonuna yine büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Okullar Ligi bu sezon üç kulvarda gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez Şampiyon Okullar Ligi de düzenlenecek. Antalyaspor'la da ortak çalışma yapılacak.Her yıl büyük heyecan ve mücadeleye sahne olan Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi 2018-2019 sezonu tanıtım toplantısı Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapıldı. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerindeki okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, beşinci sezon hakkında bilgi verildi.Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hami Dorul, Türkiye Futbol Federasyonu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, Antalyaspor Alt yapı ve Scout Koordinatörü Sedat Karabük, Özel Akdeniz Şifa Hastanesi Genel Müdürü Süleyman Sarı, katılımcılara Okullar Ligi Projesi hakkında bilgi verdi.Okullar Ligi 3 kulvarda gerçekleşecekBüyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, projenin yenilikleri hakkında bilgi verdi. Mutlu, mevcut Okullar Ligi'nin yanında bu yıl Şampiyon Okullar Ligi ve İlkokul Okullar Ligi de düzenleyeceklerini açıkladı. Mustafa Mutlu şunları söyledi: "Okullar Ligi; Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Oryantiring branşlarında, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinden okulların katılımı ile gerçekleşecektir. Şampiyon Okullar Ligi; Okullar Ligi projemiz kapsamında dört sene içerisinde şampiyon olan takımların katılacağı ve kıran kırana maçların oynatılacağı ligdir. İlkokul Okullar Ligi ise 5 merkez ilçedeki ilkokul 3. ve 4.sınıf öğrencilerin katılabileceği ligdir."Antalyaspor'la işbirliğiOkullar Ligi'nde Antalyaspor ile ortak çalışacaklarını anlatan Mustafa Mutlu, "Antalyaspor tesislerinde hocaların nezaretinde ilkokul öğrencilerinin izlenmesi yapılarak yetenekli öğrencilerin Antalyaspor altyapısına ve diğer alt yapı kulüplerin takımlarına kazandırılması yönünde çalışmalar yapacağız" diye konuştu.Kayıtlar hakkında da bilgi veren Mutlu, okulların www.abbsporhizmetleri.com internet adresinden 19 Kasım -23 Kasım tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirebileceklerini ifade etti. - ANTALYA