Heyecana Ortak Oldular

44 yıllık fotoğraf yolculuğunun önemli duraklarının yansıtıldığı sergi, sanat severlerin beğenisini kazandı.

İyi fotoğra çekmenin yolunun insanları anlamaktan geçtiğini söyleyen Yusuf Tuvi, "Hala her fotoğrafta ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Yaşadığım sürece yeryüzünün her türlü halini açığa çıkaran ışıkla hesaplaşmamdan asla vazgeçmem" dedi. İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David ise tüm sanatseverleri, pazar günleri hariç 23 Mart'a kadar açık kalacak sergiyi gezmeye davet etti.

Kaynak: Bültenler