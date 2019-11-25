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Heyecanla beklenen fırsatlar yarın başlıyor

Morhipo.com'un yıl boyu heyecanla beklenen, indirimler ve sürpriz kampanyalarla gerçek bir alışveriş şenliğine dönüşen Black Sale haftasına sayılı günler kaldı.

25.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:29Heyecanla beklenen fırsatlar yarın başlıyor
Morhipo.com'un yıl boyu heyecanla beklenen, indirimler ve sürpriz kampanyalarla gerçek bir alışveriş şenliğine dönüşen Black Sale haftasına sayılı günler kaldı.

Modanın e-ticaretin adreslerinden Morhipo.com'un, özellikle Amerika ve 'da her yıl kutlanan, sabah erken saatlerde başlayıp, gece geç saatlere kadar devam eden indirim festivali Şahane Cuma'dan ilham alarak başlattığı Black Sale haftası, bu yıl 26-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Yapılan bilgilendirmeye göre, havaların soğumaya başladığı döneme denk gelen bu hafta, kış için gerekli tüm demirbaşları almanın tam zamanı olarak görülüyor. Mont, kaban, bot, çizme veya kayak ürünleri gibi kışın olmazsa olmaz parçalarını önceden incelemenizde fayda var.

Alışverişten karlı çıkmanın yolları

Söz konusu alışveriş sitesi alışveriş ile ilgili şu tüyoları verdi: "Bu alışverişten karlı çıkmak elinizde. Tükenen ürünlerinizi kontrol edip, eksiklerinizi listelemeyi unutmayın ve stratejik hareket edin. Örneğin; sürekli kullandığınız parfüm, gece-gündüz kremi, rimel, ruj gibi paketi açılmadığı sürece yıllarca saklanabilen kozmetik ürünlerini Black Sale'de depolayabilirsiniz. Önünüzdeki doğum günü, yılbaşı ya da özel günleri düşünürseniz oldukça karlı olabilirsiniz. Bir hediye fiyatına birkaç hediye alabilir, sevdiklerinizin özel günlerinde onları mutlu edebilirsiniz. Kendinizi alışverişe kaptırıp ihtiyacınız olmayan şeyleri almak yerine, Black Sale'i lehinize çevirmelisiniz.

Ürünleri bitmeden nasıl yakalayacaksınız?

Hangi mağazadan ne istediğinize mutlaka bir gün önce karar verin. Black Sale alışverişiniz online olacaksa, gece 00: 00'dan itibaren ürünleri sepetlerinize atmanızı tavsiye ederiz. Ancak sepetinizi sık sık yenilemeyi de unutmayın. Beğendiğiniz ve önceden denediğiniz ürünleri sepetinize ne kadar erken eklerseniz, stoklar bitmeden alabilirsiniz." - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Sabah, Ekonomi

Kaynak: İHA

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