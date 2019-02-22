Heyecanla Beklenen Nöbet 7/24 Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran dizi uzun süredir bekleniyordu. Sevindirici haber geldi. Nöbet 7/24 dizisi 3 Mart Pazar saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. İşte, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği Nöbet dizisinin kadrosu...
NÖBET 7/24 DİZİSİNİN KADROSU
Nöbet dizisnin oyuncu kadrosu ise şu şekilde: Saygın Soysal, Tuncay Beyazıt, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, Yurdaer Okur, Kaan Sevi ve İbrahim Kendirci gibi güçlü oyuncular Nöbet dizisinde yer alacak. Show TV'de yayınlanacak dizide, Kurtlar Vadisi'nde de kamera karşısına geçen Cahit Kayaoğlu ile Ertuğrul Şakar dda yer alıyor. Antalya'da yaşayan oyuncuların da rol alacağı dizide Cahit Kayaoğlu "Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu"ya, Ertuğrul Şakar ise "Jandarma Üstçavuş Vedat Leblebici"yi canlandıracak.
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