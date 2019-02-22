22 Şubat 2019, 10:32
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Heyecanla Beklenen Nöbet 7/24 Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Heyecanla Beklenen Nöbet 7/24 Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu!

Merakla beklenen kadrosu ve konusu ile ilgi çeken Nöbet 7/24 dizisinin yayınlanma tarihi belli oldu. 3 Mart Pazar günü Show TV'de seyircisi ile buluşacak olan dizi saat 20.00'de izlenebilecek.

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran dizi uzun süredir bekleniyordu. Sevindirici haber geldi. Nöbet 7/24 dizisi 3 Mart Pazar saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. İşte, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği Nöbet dizisinin kadrosu...

NÖBET 7/24 DİZİSİNİN KADROSU

Nöbet dizisnin oyuncu kadrosu ise şu şekilde: Saygın Soysal, Tuncay Beyazıt, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, Yurdaer Okur, Kaan Sevi ve İbrahim Kendirci gibi güçlü oyuncular Nöbet dizisinde yer alacak. Show TV'de yayınlanacak dizide, Kurtlar Vadisi'nde de kamera karşısına geçen Cahit Kayaoğlu ile Ertuğrul Şakar dda yer alıyor. Antalya'da yaşayan oyuncuların da rol alacağı dizide Cahit Kayaoğlu "Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu"ya, Ertuğrul Şakar ise "Jandarma Üstçavuş Vedat Leblebici"yi canlandıracak.

Konusu İle İlgi Çeken Nöbet Dizisinden İlk Kareler...Konusu İle İlgi Çeken Nöbet Dizisinden İlk Kareler...

Necati Şaşmaz, TV, Magazin, Güncel


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