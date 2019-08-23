Heyecanlı bekleyiş sona erdi

Fikrimin İnce Gülü yorumuyla dizilerde yer alan, hem Türkiye hem de Avrupa konserleriyle sıkı bir takipçi kitlesi kazanan sanatçı, aynı zamanda son dönemde jüri üyesi olarak yer aldığı Benimle Söyle programında da büyük ilgi uyandırdı. Kendine ait ilk çalışması heyecanla beklenen Can Oflaz, bu bekleyişi sonlandırarak yaza damgasını vurmaya aday Aşk Mı Meşk Mi şarkısını dinleyiciye sunuyor.

Yazın en samimi ve sıcak duygularını uyandıran şarkı ile sanatçı, kalplerde iz bırakmayı hedefliyor. Düzenlemesinde Gürsel Çelik imzasının dikkat çektiği şarkı ile Can Oflaz, pop müziğe yeni bir soluk getirecek.

Kariyerindeki yeni bir döneme işaret eden Aşk Mı Meşk Mi, aynı zamanda yeni gelecek şarkıların da habercisi olma özelliği taşıyor.

Yönetmenliğini ve stil danışmanlığını Anıl Can'ın üstlendiği Aşk Mı Meşk Mi şarkısının klibinde Can Oflaz'ı Cihangir sokaklarında tatlı bir aşkın peşinde izliyoruz. Görüntü yönetmenliğinde Eren Yıldız'ın dikkat çektiği klip, özlenen pop şarkılarının sıcak ve eğlenceli tarafını da yansıtan şarkının bir yansıması olma özelliği taşıyor.

Türkiye'de bir ilk

Can Oflaz, aranjör ve oyuncu kimliğiyle de dikkat çekiyor. Pek çok şarkının düzenlemesinde imzası bulunan sanatçı, aynı zamanda reklam filmleri ve müzikallerde de yer alarak başka bir yönünü daha seyirciye gösteriyor.

Youtube'ta yaptığı çalışmaları 100 milyon izlemeyi geçen sanatçının bir başka özelliği de loop çalışmaları. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek loop sistemi ile tek başına sahne alabilen Can Oflaz, yaptığı loop cover'lar ile de ilgi çekiyor. Yakın zamanda yaptığı bu loop cover'ları bir albümde toplamayı planlayan sanatçı, yeni şarkılarıyla da dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.