Haberler » Güncel » Heyelan anı kamerada - Haber

Heyelan anı kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

26.02.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:11Heyelan anı kamerada
'ta meydana gelen heyelan cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Dağdan kopan dev kayalar köy yolunun kapanmasına neden oldu.

ilçesi Çokran Mahallesi'nde, Sır Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yaklaşık 200 metre yukarısında Ballık mevkisindeki tepede heyelan oluştu. 8 kırsal mahalle yolunun ulaşımını sağladığı heyelan sırasında öğrencileri taşıyan servis şoförü Ramazan Oğulluk, toprak kaymasını fark eder etmez minibüsünü durdurdu.

Heyelan olayını cep telefonuyla kaydeden Ramazan Oğulluk, öğrencilerle birlikte olası faciadan kurtuldu. Olay sonrası köy yolu tamamen kapandı.

Bölgede yol açma çalışmalarına başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:19:41