Haberler » Güncel » Heyelan kara yolunu kapattı - Haber

Heyelan kara yolunu kapattı

Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

12.01.2020 01:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 01:44
Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük- kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Karabük-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş Tüneli girişinde yola sürüklendi.
Kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan, Yenice ilçesinden Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans da tünel içinde mahsur kaldı. Hasta, sedyeyle Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.
Heyelan kara yolunu kapattı

Zonguldak, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:24  Dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Haber
02:24  Trump'tan İran'daki rejim karşıtı protestoya destek - Haber
02:20  Çeşme'de, kaçak göçmenlerin taşındığı tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Haber
02:17  Karadeniz'de hamsi bereketi - Haber
02:11  Çeşme'de, kaçak göçmenlerin taşındığı tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Haber
00:07  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
21:59  Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Haber
21:21  Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Haber
12.01.2020 02:34:44