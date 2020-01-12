Haberler » Güncel » Heyelan kara yolunu kapattı(2) - Haber

Heyelan kara yolunu kapattı(2)

Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

12.01.2020 02:57 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:58
Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük- kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.
Karabük-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş Tüneli girişinde yola sürüklendi.
Kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan, Yenice ilçesinden Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans da tünel içinde mahsur kaldı. Hasta, sedyeyle Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.
Heyelan kara yolunu kapattı(2)

Zonguldak, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

03:50  Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı - Haber
03:09  Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Haber
03:04  Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Haber
02:58  Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri Gecesi'nde AA muhabirlerine 2 ödül - Haber
02:57  Heyelan kara yolunu kapattı(2) - Haber
00:07  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
21:59  Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Haber
21:21  Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Haber
12.01.2020 04:05:33