Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Heyelan köylülerin susuz kalmasına neden oldu

Adıyaman'da içme suyu isale hattında arızaya neden olan heyelan nedeniyle köylüler ihtiyaçlarını taşıma suyla gideriyor.

12.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:41
Heyelan köylülerin susuz kalmasına neden oldu

Adıyaman 'da içme suyu isale hattında arızaya neden olan heyelan nedeniyle köylüler ihtiyaçlarını taşıma suyla gideriyor.


Heyelan nedeniyle hasar gören Recep Grup Suyu İsale Hattında il özel idaresi ekiplerinin çalışmasında sona gelindi.


Sincik , Kahta ve Samsat ilçesine bağlı 76 köyde yaşayan vatandaşlar Recep Grup Suyu ishale hattında yaşanan arıza nedeniyle evlerine eşek sırtında su taşımak zorunda kalıyor.


Kahta ilçesine bağlı Karakuş bölgesi ile Sincik ilçesine bağlı Hasanlı köyü yakınlarında geçtiğimiz günlerde heyelan meydana gelmişti. Köyler bir taraftan tankerlerle taşınan suyla ihtiyaç karşılarken diğer taraftan çevrede bulunan kaynak sularından taşıyarak ihtiyaçlarını gideriyor.


Vatandaşlar, daha önceki yıllarda da yaşanan heyelanlar nedeniyle bu sıkıntıların yaşandığını dile getirdi.


Yetkililer, Recep Grup İçme Suyu yeni isale hattının ihalesinin yapıldığını çalışmaların tamamlanmasıyla bu soruna köklü çözüm getirileceği belirtildi. Ayrıca yaşanan su kesintisinin bir iki gün içerisinde giderileceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Sincik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Beşiktaş’tan Galatasaray’a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf
Haberler ›› Güncel ››Heyelan köylülerin susuz kalmasına neden oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:26: Niğde'de bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:25: Sultanbeyli'de sokağa çıkanlar drone ile tespit edildi, ceza yazıldı - Haber 14:25: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber 14:25: Sağlık çalışanlarına maske ve ara öğün verilmesine başlandı - Haber 14:25: Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi, gıda ve temizlik kolileri dağıttı - Haber 14:15: Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler