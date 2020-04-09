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Heyelan nedeni ile kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Gercüş ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlarda kapanan grup köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

09.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:57
Heyelan nedeni ile kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor
Batman 'ın Gercüş ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlarda kapanan grup köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Gercüş Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri yağmurdan sonra bozulan köy yollarında hummalı çalışmalarına devam ediyor. Yağış nedeniyle yol üzerinde oluşan çukurlar iş makineleri yardımı ile kapatılıyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen heyelan nedeni ile kapanan yolların açılması için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yol çalışması sırasında bölgeden geçen sürücülerden Tahsin Kaya, "Yoğun yağış nedeni ile köy yolumuzda heyelan oluşmuştu. Ondan sonrada yolun hemen yanında da göçük oluşmuştu. İlçe Özel İdare ekipleri ve Gercüş Belediyesinin katkıları ile yollar onarılıyor" dedi.

Çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanacağı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Gercüş, Güncel
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