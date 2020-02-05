Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (2)

MAHALLELİ, YAŞANANLARI ANLATTI

? Ordu 'nun Aybastı ilçesinde dün yaşanan heyelanın ardından risk taşıdıkları gerekçesiyle 12 binanın tahliye edildiği Toygar Mahallesi sakinleri yaşadıklarını anlattı. Evlerin tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını söyleyen Seyfullah Pürçek, "Dün gece heyelan oldu toprakta yarılmalar meydana geldi. AFAD buraya gelip inceleme yaptı. Bugün de gelecekler evlerin durumu ile ilgili rapor verecekler. Biz de yetkililerden haber bekliyoruz. Tabi toprakla birlikte ağaçlar da yıkıldı. Onun sesine insanlar da korkuyor. Daha önce yine yakında başka bir yerde daha heyelan olmuştu" dedi.

'KAYMALAR DEVAM EDİYOR'

Mustafa Hanilçe Ankara'da yaşadığını, heyelanın olduğu bölgede kendisinin de evinin bulunduğunu belirterek "Haberi alır almaz geldim. Burada toprakta hafif hafif kaymalar olmaya devam ediyor. Evler boş insanlar başka yerlere gittiler. Ne karar verilecek bekliyoruz" diye konuştu.

'HERKES ÇOK KORKTU'

Heyelanla birlikte arazi üzerindeki ağaçların da yıkıldığını belirten Temel Turan "Ağaçların yıkılmasıyla çıkan ses ile birlikte heyelanı vatandaşlar gördüler. Ben de haber alır almaz durumu belediyeye bildirdim. Dün gece ekipler geldi binaları boşalttık. Tabi herkes çok korktu" ifadelerinde bulundu.