Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (3)

TEKNİK EKİBİN RAPORU BEKLENİYOR

Ordu Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, Aybastı ilçesinde dün meydana gelen heyelanın ardından risk taşıdığı gerekçesiyle 12 binanın tahliye edildiği Toygar Mahallesi'ne gelerek, incelemelerde bulundu. Osman Işık, AFAD teknik ekiplerinin bölgede incelemelerine devam ettiğini, tedbir amaçlı Vali Seddar Yavuz'un talimatı doğrultusunda dün akşam bölgede etkilenebileceği değerlendirilen binaların boşaltıldığını belirterek, belediye ekiplerinin de birtakım tedbirler aldığını kaydetti. Dün akşam bölgede 12 evin tahliye edildiğini anlatan Işık, "Teknik ekibimiz buraya geldi, inceleme yaptı. 12 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Burayla ilgili çalışmalarımız sürüyor, teknik ekibimizin raporuyla karar verilecek. Gördüğümüz kadarıyla yüzey suları ve bölgeden gelen sulardan heyelanın kaynaklandığı görülüyor. Rapora göre çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

?'BİZİ ALLAH KORUDU'

Mahalle sakinlerinden Saliha Turan, bölgede daha önce de heyelan olduğunu belirterek, "Dün gece heyelan oldu, sularımız kesildi. Komşularımız, ormanda heyelanın olduğunu söyledi. Heyelanı duyunca çok korktuk, 'Evi boşaltın' dediler. Daha önce de buralarda heyelan olmuştu, bizi Allah korudu" diye konuştu.

Raşit Turan ise "Belediye haber verdi heyelan olduğunu, o zaman öğrendik. Kayan toprağı görünce korktuk. 10'a yakın gürgen ağacı heyelanda devrilmiş. Toprak yarılmış. İnşallah devamı olmaz" dedi.