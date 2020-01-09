Haberler » Güncel » Heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi - ZONGULDAK - Haber

Heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı.

09.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:02
'ın ilçesinde heyelan nedeniyle 3 ev boşaltıldı.
İlçede etkili olan sağanağın ardından Bölüm Mahallesi Hasanaoğlu Sokak'ta heyelan meydana geldi. Çökme sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Mahalleye ulaşım ara sokaklardan sağlanırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince heyelan bölgesinde inceleme yapıldı, tehlike arz ettiği belirlenen 3 ev boşaltıldı.
AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, incelemeleri sonucunda toprak kayması nedeniyle risk taşıyan evleri tahliye ettiklerini söyledi.
Mahalle sakinlerinden Nihat Aygün de yetkililerin yarın yeniden incelemede bulunacaklarını dile getirdi.
Heyelan nedeniyle 3 ev tahliye edildi - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

00:37  Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı - Haber
00:29  Antalya çift kol nakilli yusuf oğuz'un tırnakları uzamaya başladı - Haber
00:29  Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü - Haber
00:28  Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi - Haber
00:22  Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi - Haber
00:06  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Haber
00:00  Libya Devlet Yüksek Konseyi: Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
21:33  Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Haber
21:04  Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı - Haber
9.01.2020 00:46:27