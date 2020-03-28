Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
28.03.2020 01:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:45
Hatay 'ın Hassa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Amanos Dağları'nın eteğindeki 5 mahalleyi ilçeye bağlayan yolun, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine Hassa Belediyesi'ne ait iş makinesi, yolda çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Amanos Dağları'nın eteğindeki 5 mahalleyi ilçeye bağlayan yolun, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine Hassa Belediyesi'ne ait iş makinesi, yolda çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Amanos Dağları, Hatay, Hassa, Güncel