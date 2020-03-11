Heyelan nedeniyle kapanan yolda hummalı çalışma
Çorum'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan İskilip-Çankırı karayolunda çalışmalar başladı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Çorum 'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan İskilip- Çankırı karayolunda çalışmalar başladı.
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
İskilip-Çankırı-Ankara yolunun 42 ila 47. kilometreleri arasındaki 5 kilometrelik yapım işinin 26 milyon 659 bin yaklaşık maliyetle ihale edildiğini hatırlatan Kavuncu, "İhaleyi kazanan firmaya firmaya yer teslimi yapılarak yol yapım işine başlanıldı. İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar ilçelerimizi, Çorum, Çankırı, Ankara illerimize bağlayan yolumuzda önemli ölçüde rahatlama sağlayacak olan yolumuz, kısa süre içerisinde sözleşme gereği 2021 yılı içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Yüklenici firmamızdan da yapım çalışmasının bayrama sonuna kadar tamamlanması yönünde söz aldık" dedi.
Hatırlanacağı üzere İskilip-Çankırı yolunun 7. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaya başlanmıştı. - ÇORUM
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
İskilip-Çankırı-Ankara yolunun 42 ila 47. kilometreleri arasındaki 5 kilometrelik yapım işinin 26 milyon 659 bin yaklaşık maliyetle ihale edildiğini hatırlatan Kavuncu, "İhaleyi kazanan firmaya firmaya yer teslimi yapılarak yol yapım işine başlanıldı. İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar ilçelerimizi, Çorum, Çankırı, Ankara illerimize bağlayan yolumuzda önemli ölçüde rahatlama sağlayacak olan yolumuz, kısa süre içerisinde sözleşme gereği 2021 yılı içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır. Yüklenici firmamızdan da yapım çalışmasının bayrama sonuna kadar tamamlanması yönünde söz aldık" dedi.
Hatırlanacağı üzere İskilip-Çankırı yolunun 7. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaya başlanmıştı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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