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Heyelan nedeniyle kapatılan Nallıhan-Mudurnu yolunda çalışma başlatıldı

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Nallıhan-Mudurnu kara yolunda, yeni bir heyelan riski bulunan bölgenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

19.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:12Heyelan nedeniyle kapatılan Nallıhan-Mudurnu yolunda çalışma başlatıldı
Heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Nallıhan- kara yolunda, yeni bir heyelan riski bulunan bölgenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce Analıkaya mevkisinde kayaların düşmesiyle kapanan Nallıhan- Mudurnu- kara yolu, heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapalı tutuluyor.
Söz konusu güzergahta ulaşım, Göynük ve Taraklı üzerinden sağlanıyor.
Uyarıcı levhaların konulduğu yolun, tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ve temizlenmesi için kara yolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Bölgeye getirilen 3 adet iş makinesi yol kenarında bulunan yamaçtaki tehlike oluşturan kaya parçalarını temizlemeye başladı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

Nallıhan, İstanbul, Mudurnu, Güncel

Kaynak: AA

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