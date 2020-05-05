Haber, Son Dakika, Haberler

Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılay'dan iftar

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda kalan tır şoförlerine iftarlık kumanya dağıttı.

05.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:11
Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda kalan tır şoförlerine iftarlık kumanya dağıttı.
Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Kızılay, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan yolda kalan tır şoförleri olduğunu öğrendiklerini ve telefonla irtibata geçtiklerini söyledi.
Şoförlerin taleplerini aldıktan sonra harekete geçtiklerini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:
"Kentte ihtiyaç sahibi ailelere yönelik iftar için hazırladığımız yemek var. Durumu öğrendikten sonra yemeği daha fazla yaptık. Yolda kalan 60 kişiye de iftar hazırlayarak aracımızla onların bulunduğu bölgeye gittik ve yemekleri dağıttık. Şoförler orada kaldığı süre boyunca onlara iftar götürmeye devam edeceğiz."
Şoförler de Kızılaya desteğinden dolayı teşekkür etti. Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılay’dan iftar

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, Kızılay, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı Haberler
New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu’nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haberler
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Haberler››Güncel››Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılay'dan iftar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:00: Yozgat Valiliği "balkon etkinlikleri" ile çocukları eğlendiriyor - Haber 22:59: Antalya'da 5 yavru köpek ölü bulundu - Haber 22:58: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalışıyor - Haber 22:56: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Twitter paylaşımı" açıklaması - Haber 22:52: Avrupa Merkez Bankası: Enflasyon hedefinde her şeyi yapmaya kararlıyız - Haber 22:16: New York'ta 15 çocuk koronavirüs bağlantılı nadir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Haber 22:10: Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip ediyor - Magazin 22:01: Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber