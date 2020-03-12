Heyelan sonrası yolu kapatan dev kayalar temizlendi
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi şantiye ekipleri tarafından temizlendi.
12.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:59
Batman 'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan sonrası yola düşen dev kayalar, İlçe Özel İdaresi şantiye ekipleri tarafından temizlendi.
Edinilen bilgiye göre Sason'a bağlı Derince grup köy yolunda gece geç saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile 3 köyün ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu İlçe Özel İdaresine bildirmesi üzerine köye gelen ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından grup yolunu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN
Edinilen bilgiye göre Sason'a bağlı Derince grup köy yolunda gece geç saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanın etkisi ile yola düşen dev kayalar nedeni ile yol ulaşıma kapandı. Yolun kapanması ile 3 köyün ilçeyle olan araç ulaşımı da kesildi. Köylülerin durumu İlçe Özel İdaresine bildirmesi üzerine köye gelen ekipler, 4 saatlik çalışmanın ardından grup yolunu tekrar ulaşıma açtı. - BATMAN
Kaynak: İHA
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