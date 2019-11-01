Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı (2)

Rize'nin Pazar ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Pazar Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi, yolun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri yolda önlem aldı.

Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.

Öte yandan yağışın kentte yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA