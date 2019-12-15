Haberler » kultur-sanat » Heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan köyde yalnız yaşıyorlar - Haberler

Heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan köyde yalnız yaşıyorlar

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sazak Mahallesi sakinlerinin 1982'de heyelan tehlikesi yüzünden taşınması nedeniyle boşalan 60 haneli köyde Mehmet-Gülsüm Yılmaz çifti, 2,5 yaşındaki kızları ve 19 yaşındaki oğullarıyla yaşıyor.

15.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:38
'nin ilçesine bağlı Sazak Mahallesi sakinlerinin 1982'de heyelan tehlikesi yüzünden taşınması nedeniyle boşalan 60 haneli köyde Mehmet-Gülsüm Yılmaz çifti, 2,5 yaşındaki kızları ve 19 yaşındaki oğullarıyla yaşıyor.
Sazak Dağı'nın etrafında kurulan, Sazak Mahallesi sakinlerinin 10 kilometre mesafedeki Büyük Menderes Nehri yakınlarına taşınmasından sonra boşalan "eski Sazak"ı terk etmeyen Yılmaz ailesi, hayvancılıkla geçimini sağlıyor.
İki odalı toprak evde kalan aile, elektrik ihtiyacını güneş panelinden temin ediyor, suyu traktörle 10 kilometre uzaklıktan getiriyor.
Haftada bir ilçe merkezine giderek ihtiyaçlarını karşılayan aile, köydeki yalnız yaşamlarından memnun.
"Benim hayatım burada geçti"
Gülsüm Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin boşaltılmasına rağmen evlerini terk etmediklerini söyledi.
Hayvancılık yaptıkları için eski köylerini bırakıp gitmek istemediklerini belirten Yılmaz, bulundukları yerde heyelan tehlikesinin az olduğunu dile getirdi.
Hayvancılıkla uğraştıklarını, yalnızca işleri olduğunda şehre indiklerini kaydeden Yılmaz, "Burada büyüdüm. Yıllarca burada yaşadığımdan alışkınım. Çobanlığı severek ve isteyerek yapıyorum. Temiz hava, yalnızlık güzel, kafamızı dinliyoruz. Dağda hayvanların başında geziyoruz. Dağda gezmeyi, hayvanlarla vakit geçirmeyi severim. Benim hayatım burada geçti." diye konuştu.
Mahallenin doğa ve fotoğraf tutkunlarından ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, "Burası güzel bir yer. Doğası, havası güzel, her yeri güzel. Gezmek, görmek isteyenlere tavsiye ederim. Zaten gelenler oluyor." ifadelerini kullandı.
Heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan köyde yalnız yaşıyorlar

Gülsüm Yılmaz, Sarayköy, Denizli, Kültür Sanat

Kaynak: AA


kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

23:02 Elazığ'da duran 104 yolculu tren 10 saat sonra hareket etti - Haberler
23:01 Aydın'da 71 düzensiz göçmen yakalandı. - Haberler
22:55 Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
22:54 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek... - Haberler
22:46 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
22:24 Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok - Haberler
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır - Haberler
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Libya'ya asker gönderilecek mi?" sorusuna yanıt: Davet gelirse gereken adımları atarız - Haberler
21:06 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık - Haberler
20:16 ABD, Çinli iki diplomatı askeri üsse izinsiz girdiği için gizlice sınır dışı etmiş - Haberler
15.12.2019 23:16:43