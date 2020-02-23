Haberler » Güncel » Heyelanda ahırın duvarları çöktü; 8 inek telef oldu - Haber

Heyelanda ahırın duvarları çöktü; 8 inek telef oldu

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle ahırın duvarları yıkıldı.

23.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:00Heyelanda ahırın duvarları çöktü; 8 inek telef oldu

BİNGÖL'ün ilçesine bağlı Meşedalı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle ahırın duvarları yıkıldı. Enkaz altında kalan 8 inek, telef oldu.

Genç ilçesinin Meşedalı köyünde, bu sabah heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu köylülerden İdris Çakırcı'ya ait ahırın duvarları çöktü. Yıkıntı altında kalan 8 inek, telef olurken, 7 büyükbaş ise köy sakinlerince kurtarıldı. Mağdur olduğunu dile getiren İdris Çakırcı, " büyük gürültüyle uyandım. Heyelanı gördüm ve ahırım çökmüştü. 8 inek telef oldu. Diğer hayvanlar da yardıma gelenlerin sayesinde kurtuldu. Ben hayvancılıkla geçim yapıyorum, heyelan nedeniyle mağdur oldum, yardım bekliyorum" dedi.



Sabah, Genç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 17:44:58