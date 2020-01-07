Haberler » Güncel » Heyelanda hayatını kaybeden çiftçi toprağa verildi - Haber

Heyelanda hayatını kaybeden çiftçi toprağa verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde heyelanda yıkılan baraka evin altında kalarak hayatını kaybeden İbrahim Öngel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

07.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:31 Heyelanda hayatını kaybeden çiftçi toprağa verildi
'in ilçesinde heyelanda yıkılan baraka evin altında kalarak hayatını kaybeden İbrahim Öngel gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Burhan Dede mevkisinde 6 kişinin ikamet ettiği baraka ev heyelan sonucu çöktü. Evde bulunan Öngel ailesinden 5 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, baba 62 yaşındaki çiftçi İbrahim Öngel hayatını kaybetti. Bugün otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Öngel'in cenazesi defnedilmek üzere Tömük Yeşildere Mezarlığı'na getirildi. Öngel, kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Öngel'in eşi Sevgi Öngel'e taziyede bulundu. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:52   Mersin'de bahçeler yağmur sularının altında kaldı - Haber
17:52   Kırklareli'nde kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan ördekler korumaya alındı - Haber
17:51   Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı - Haber
17:47   Baki Ersoy'dan Başkan Cabbar'a ziyaret - Haber
17:46   İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: "Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler" - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 17:53:57