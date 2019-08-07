Heyelan mağduru kazazede, toprağın altından diri diri çıkarıldı

Hindistan'da görülen yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, otoyol üzerinde yürüyen adamın toprak altında kalmasına sebep oldu. Bomba arama köpeği tarafından bulunan adamın toprağın altından canlı çıkarıldığı anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

1 GÜN BOYUNCA TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

Hindistan'ın Kaşmir bölgesinde etkili olan yağışlar sonucu heyelan meydana geldi. Bu sırada otoyolun kenarında yürüyen Pradeep Kumar isimli vatandaş ise heyelanda toprak altında kaldı.

1 gün boyunca toprağın altında kalan Kumar, ertesi gün arama kurtarma çalışmasında yer alan Ajaxi isimli bomba arama köpeği sayesinde bulundu. Köpek toprağın altındaki adamı koklayarak bulurken, arama kurtarma ekipleri Kumar'ı yerin altından çıkardı. Hastaneye kaldırılan Kumar'ın olay sebebiyle geçirdiği şoktan dolayı konuşamadığı gözlemlendi.