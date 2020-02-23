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Heyelandan zarar gören yol ulaşıma açıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağıştan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Keben Mahallesi Değirmendere mevkisindeki yol, trafiğe açıldı.

23.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:35Heyelandan zarar gören yol ulaşıma açıldı
'in ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağıştan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Mahallesi Değirmendere mevkisindeki yol, trafiğe açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, büyük çatlaklar oluşan ve heyelanın devam etmesi nedeniyle müdahale edilemeyen yol, yaklaşık 1 ay trafiğe kapalı kaldı. Kaymaların durmasının ardından çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu 3 gün sonra trafiğe açtı. Çalışmalarda, 2 paletli ekskavatör ve 4 kamyon kullanıldı. 6 personel ile yapılan çalışmalarda yola 4 adet 80'lik ve 6 adet 40'lık büz yerleştirildi. - MERSİN

Silifke, Mersin, Keben, Güncel

Kaynak: İHA

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