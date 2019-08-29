Haberler» Güncel» Haber

Heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde heyelanın kapattığı Mereto Dağı yolu, İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerince ulaşıma açıldı.

29.08.2019 18:02 Heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı
Batman'ın Sason ilçesinde heyelanın kapattığı Mereto Dağı yolu, İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerince ulaşıma açıldı.
İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğince, Sason ilçesinde kış aylarında yoğun kar yağışı ve yağmurdan dolayı kapanan dağ yolu için, çalışma başlattı.
Yolu dağlık alanda bulunması nedeniyle sürekli kapandığını belirten İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Fikret Kılıç, Çalışırlar köyünden Mereto Dağına kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik yolun yaklaşık 1 aylık bir çalışma sonucu ulaşıma açıldığını söyledi.

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:36   İspanya'dan "FARC'ın yeniden silahlanma kararına" kınama
19:36   Yüzmek için Sazlıbosna Barajı'na giren kişi boğuldu
19:34   Orman yangınlarına "bidonlu" önlem - MUĞLA
19:31   Traktör kazasında ölen 12 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
19:30   Bakan albayrak'tan 'tlref' açıklaması
19:30   Güdül Belediyesinden yol çalışmaları
19:29   Amasya'da uyuşturucu operasyonu