Heyetler arası toplantı başladı
Milli Savunma Bakanlığı: " 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı.
10.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:25
Milli Savunma Bakanlığı: " 5 Mart 2020 tarihinde Moskova 'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
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