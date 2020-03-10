Menü
Haberler ›› Güncel ››Heyetler arası toplantı başladı - Güncel

Heyetler arası toplantı başladı

Milli Savunma Bakanlığı: " 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı.

10.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:25
Heyetler arası toplantı başladı
Milli Savunma Bakanlığı: " 5 Mart 2020 tarihinde Moskova 'da varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Moskova, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?