Heykel gibi ağaç

BARTIN'ın Hasankadı Beldesinde yaşayan Zülkari Ceylan (65) tarafından keşfedilen gürgen ağacının gövdesinde oluşan el figürü görenleri şaşırtıyor. Zülkari Ceylan ağacın üzerinde eli görünce şaşırdığını belirterek, "Sanki bir el ağacı koruyor, bana dokunmayın der gibi bir izlenim veriyor. Bu ağacın koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Hasankadı Beldesinde yaşayan emekli madenci ve Hasankadı Belediyesi MHP'li Belediye Meclisi üyesi Zülkari Ceylan, Baydanlar küme evleri mevkiinde ilginç bir ağaçla karşılaştı. Ceylan, yolun kenarında bulunan gürgen ağacının gövdesinde el figürüne benzeyen kökleri fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Ceylan, cep telefonu kamerasıyla ağacın fotoğrafını çekerek, sosyal medyada yayınladı. Gürgen ağacını saran elleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Ormanda gezdiği sırada bu ağacı gördüğünü belirten Zülkari Ceylan, 'Ben doğayı, ormanı ve yeşili seven bir insanım. Burada yürürken, bu ağaç benim dikkatimi çekti. Ağacın üzerinde 5 parmağı görünce çok şaşırdım. Bunu fotoğraflardan görenler de büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu gürgen ağacımız tahminin 80-90 yaşında olabilir, bu el de kendiliğinde oluşan bir durum. Ben böyle bir şey hiç görmedim. Sanki bir el ağacı koruyor, bana dokunmayın der gibi bir izlenim veriyor. Bu ağacın orman işletmesi ve yetkililer tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.