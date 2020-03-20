Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür - Spor

Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in Kadıköy'de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı.

20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in Kadıköy'de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı. Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından maskeli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, 'Teşekkür ederim' notunu düştü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüse dikkat çekme adına bir gurup Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex'in, Ülker Stadyumu yakınlarında bulunan heykeline maske taktı. Alex de Souza da heykelinin maske takılmış bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, Türk bayrağı eşliğinde 'Teşekkür ederim' notu eklemeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İki takım arkadaşı koronaya yakalanan Merih’in test sonucu belli oldu Spor
İki takım arkadaşı koronaya yakalanan Merih'in test sonucu belli oldu
Trabzonspor metin gönderdi, Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı Spor
Trabzonspor metin gönderdi, Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçe de evden çalışma sistemine geçti Spor
F.Bahçe de evden çalışma sistemine geçti
Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray’dan ayrılıp, ülkeme döneceğim Spor
Yıldız isimden çarpıcı karar: G.Saray'dan ayrılıp, ülkeme döneceğim
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı Spor
Heykeline maske ve eldiven takıldı, Alex duyarsız kalmadı
’Ligler ertelensin’ dedikten sonra TFF’den istifa etti Spor
"Ligler ertelensin" dedikten sonra TFF'den istifa etti
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler Spor
Manchester United gönülleri fethetti! 1 milyon pound ödeyecekler
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı Spor
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı

Son Dakika Spor Haberleri

Ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig maçları ertelendi - Spor Ertuğrul Sağlam'dan korona yorumu: "Bu maçı kazanmak zorundayız" - Spor Jakub Jankto'nun 2019-20 Serie A Sezonunda Ki En İyi Anları - Spor Zlatan İbrahimovic'in Valenciennes'e Yaptığı Hat-trick - Spor Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor - Spor Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı - Spor Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti - Spor Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak - Spor Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim - Spor İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti - Spor
Loading