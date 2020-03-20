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Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in Kadıköy'de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı.

20.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:40
Heykeline maske takılan Alex'ten teşekkür
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex'in Kadıköy'de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı. Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından maskeli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, 'Teşekkür ederim' notunu düştü.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüse dikkat çekme adına bir gurup Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex'in, Ülker Stadyumu yakınlarında bulunan heykeline maske taktı. Alex de Souza da heykelinin maske takılmış bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, Türk bayrağı eşliğinde 'Teşekkür ederim' notu eklemeyi de ihmal etmedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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