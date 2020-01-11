Heysem bin Tarık bin Teymur kimdir? Yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur kimdir? Heysem bin Tarık bin Teymur biyografi!

79 yaşında ölen Umman Sultanı Kabus'tan sonra Heysem bin Tarık bin Teymur Umman Sultanı oldu. Dünya gündeminde de kendine yer bulan konu sonrası Heysem bin Tarık bin Teymur, yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur kimdir ve Heysem bin Tarık bin Teymur biyografisi gibi konular araştırıldı. İşte Heysem bin Tarık bin Teymur hakkında merak edilenler…

UMMAN SULTANI HEYSEM BİN TARIK KİMDİR?

1954 yılında Umman'ın başkenti Maskat 'ta dünyaya gelen Sultan Heysem bin Tarık, Kabus bin Said'in kuzenidir ve uzun bir süre bakanlık görevi üstlenmişti.

Tarık, Umman Dışişleri Bakanlığı'nda 1986 ve 2002 yılları arasında çeşitli görevlerde bulunmuştur ve Sultan'ın Kişisel Temsilcisi olarak bir süre görev yapmıştı.

"Umman 2040" gelecek vizyonunun komite başkalığını yürüten bin Tarık, 2002 yılından bu yana Kültür ve Miras Bakanı olarak görev yaptı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur

Yeni Sultan, 1983-1986 yıllarında Umman Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ülkede 2010 yılında düzenlenen 2. Asya Plaj Oyunları organizasyon komitesine başkanlık yaptı.

Sultan Kabus'un vefatının ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi boş kalan makama kimin geleceğini belirlemek için bir araya gelerek Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği Heysem bin Tarık'ı Umman Sultanı olarak atamıştı.

Dört çocuk babası olan yeni sultanın Talal, Esad, Kays, Şihab, Edhem, Faris, Kamile ve Emel adında 8 kardeşi bulunuyor.

Bin Tarık, 1983-1986 yıllarında Umman Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ülkede 2010 yılında düzenlenen 2. Asya Plaj Oyunları organizasyon komitesine başkanlık yaptı.