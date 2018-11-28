Hezarfen, Çocuklara Okul Oldu

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:45



28 Kasım 2018 Çarşamba 17:45

BEYOĞLU Belediyesi tarafından çocukların okul öncesi eğitimlerinin daha iyi verilebilmesi için Hezarfen Anaokulu açıldı. Çocuklar burada kültür, sanat, turizm, tiyatro gibi alanlarda eğitim alabilecek.Beyoğlu Belediyesi tarafından Hezarfen Anaokulu'nun on beşincisi Kasımpaşa'da açıldı. Çocukların kültür, sanat, turizm, tiyatro gibi alanların yanısıra algoritmik düşünebilme becerisinin kazanıldığı kodlama atölyesinden oyun alanlarına, spor alanlarından sanat atölyelerine kadar çeşitli dallarda eğitim almaları amaçlanıyor. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve vatandaşlar da katıldı."ANAOKULLARI İHTİYAÇTI BİZ DE AÇTIK"Açılış konuşmasını yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, devletin imkanlarını vatandaşın ayağına kadar getirdiklerini belirtirken Hezarfen Anaokulları'nın öneminden bahsetti. Demircan, "Belediyeciliği çöp, çamur belediyeciliğinden çıkartalı çok oldu. Devletimizin bütün imkanlarını vatandaşımıza yürüme mesafesine getirmek hedefimizdi, bunu başardık. Burada hep milletimizin desteğini aldık. Çünkü halk eğitim, halk eğitimin temel görevi. Anaokulları da ihtiyaçtı. Onlara da öyle başladık. Gördüğüm o ki, gelecek nesillerde vatandaşlarımızın iki şeyi mutlaka yapması gerekiyor. Biri robotik kodlama, yazılım. Bunun olmadığı hiçbir alan kalmayacak. İkincisi de kişisel başarılarını geliştirecek, kültür sanat, turizm, tiyatro gibi alanlarda kişisel kabiliyetlerini geliştirmeleri. Çünkü hizmet sektörünün çok olduğu bir Beyoğlu'nda bu iki şey olmazsa, hiçbir şey olmayacaktır" ifadelerini kullandı."ÇOCUKLARIMIZIN BİLİME ULAŞMAK İÇİN 'SÜPERMEN'E İHTİYACI VAR"'Hezarfen' ismini toplum ile iç içe hale getirmek istediklerini söyleyen Demircan, "Son zamanlarda şunu da yaptık. Hezarfen, bilim sahibi bir kişilik. Tarihte ki bu kişilik, Galata Kulesi'nden kanatlar takarak uçmuş. Yani bilime açık bir kişilik. O halde bunu sahiplenelim, ikon yapalım, anaokullarımızı bunun ile adlandıralım, bir hikayesini yazalım ve bu hikaye ile tarihi mekanları dolaşsın. Çocuklarımızın fene, bilime, ilime ulaşmak için bir 'süpermen'e ihtiyaçları var diye düşünerek bu tiplemeyi çıkardık ve bu tiplemeyi anaokullarımızın ismi haline getirdik. Onu da bugün huzurunuzda bu vesile ile açmış oluyoruz" dedi.Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hezarfen isminin sadece bir isim olmadığına dikkat çekti. Hezarfen isminin buraya konulmasının yerinde bir karar olduğuna da değinen Selçuk, "Birçok yer açıyoruz, birçok açılış gerçekleştiriyoruz. Ama böyle çocuklar ile iç içe bir iş yaptığımızda mutlu oluyoruz. Biz, bu tür işlerin peşinde koştururken bütün Türkiye'nin bu konuda coşkusunu temin etmek için koşturuyoruz. Yani Beyoğlu Belediyemizin 2004 yılından beri yapmaya çalıştığı bu projelerin bütün Türkiye'de yaygınlaşmasını bekliyoruz. Hezarfen bir marka aslında. Hezarfen sadece bugün burada açılan bir binanın ismi değil. Burada bir tarih yazılıyor. Burada bin yılın nefesi konuşuluyor, çocuklarımıza kimlik yükleniyor. Bu sadece basitçe anlamı güzel olsun diye konulmuş bir isim değil. O yüzden biz insanımızı yetiştirirken hem maddi olarak becerilerinin artmasına yardımcı olmak, hem de onların mana açısından da anlam açısından da çok daha donanımlı olmasına dikkat etmek durumundayız. Aksi takdirde çocuklarımız tek kanatlı büyür. Biz istiyoruz ki çift kanatlı çocuklarımız olsun. Hem maddi, hem manevi alanlarda gelişmiş olsunlar. Türkiye artık imkanları çok olan bir ülke. 2004 yılında Türkiye'nin öğretmen sayısı, sınıf sayısı, dijital alt yapısı gibi konularda çok sıkıntılar vardı. Hayallerimiz vardı bizim. Keşke olsa diye. Keşkeler olmuş işte. Hezarfen olmuş, yüz on beş tanesi olmuş. İnşallah bin tane olur" ifadelerini kullandı.Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve protokol üyeleri HezarfenAnaokulu'nu gezerek çocuklar ile vakit geçirdi. - İstanbul