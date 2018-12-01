Hibe Desteği Projesinin Başvuruları Başladı

Kütahya
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) İl Müdürlüğü, 2019-1. Dönem engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurması ile ilgili proje başvurularının başladığını açıkladı.
İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işini kurmaları halinde 50 bin TL hibe desteği, eski hükümlülerin ise vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan "kuruluş desteği" verilecek.
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin; girişimcilik eğitim programından sertifika almış olmaları gerektiğini vurgulayan yetkililer, "Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şartı aranmaktadır. Engelliler ve eski hükümlüler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunabileceklerdir. Başvuru sahiplerinin bizzat işleteceği ve yürüteceği işyeri projeleri desteklenecek olup, engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir. Hazırlanacak projeler; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından incelenecektir. Nihayetinde kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyonun değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir" dediler.
Yetkililer, "Projelerin son teslim tarihi 7 Aralık
2018 olup, bu tarihe kadar engellilerin hazırlamış oldukları projelerinin aslını ve fotokopisini Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim etmeleri; eski hükümlülerin ise hazırlamış oldukları projelerinin aslını ve fotokopisini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (Denetimli Serbestlik Müdürlükleri) aracılığı ile iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca proje hazırlayacak engelli ve eski hükümlü bireylerin proje detayları hakkında İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin İŞKUR'un web sitesinde (http://www.iskur.gov.tr) duyurular kısmında yer alan "İŞKUR, Engelli İstihdamına yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor" başlığı altında bulunan Başvuru Rehberi'nin okumaları, yine aynı başlık altında yer alan Başvuru Formunu kullanarak başvurularını yapmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdiler.(EFE
) - KÜTAHYA
Kütahya,İŞKUR
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:42