15.06.2019 11:15
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Hiç eksilmeyen özlemle

Hiç eksilmeyen özlemle

İzmir'in unutulmaz Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, ölümünün 15'inci yıldönümünde özlemle anıldı.

Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, merhum Başkan Ahmet Piriştina'nın, eşi Mine Piriştina, oğlu Levent Piriştina kızı Zeynep Piriştina Subaşı, ablası Mergim Gülmen, gelini Ahu Sepin Piriştina, partililer ile eski mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törene katılanlar, Piriştina'nın mezarına karanfiller bırakarak dua etti. Kur'an-ı Kerim okuna n törende kavrulan helva vatandaşlara dağıtıldı.

Merhum Başkan Ahmet Piriştina'nın oğlu Levent Piriştina , törene katılanlara hitaben kısa bir konuşma yaparak şunları kaydetti: "15 yıldır bu acıyı sizlerle paylaşıyoruz. İzmirlilerin sevgisi ile zor günleri birlikte atlattık. Bu süre içinde bizi bir an olsun bile yalnız bırakmayan, bize bu onuru yaşatan İzmirliler'e teşekkür ediyoruz. Hep beraber kabri başında dua etmek bize güç veriyor."

Kaynak: Bültenler
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