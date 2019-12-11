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"Hiç Komik Değil" hem şaşırttı hem güldürdü

Başakşehir'de bir çiftin düğününden sonra yaşadığı aksilikleri konu alan "Hiç Komik Değil" adlı oyun, Başakşehirli tiyatro severleri hem şaşırttı hem güldürdü.

11.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:16
'de bir çiftin düğününden sonra yaşadığı aksilikleri konu alan "Hiç Komik Değil" adlı oyun, Başakşehirli tiyatro severleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Usta oyuncular Haldun Boysan ve Yosi Mizrahi ile Elif Çelik, Sibel Tomaç gibi önemli oyuncuların kadrosunda yer aldığı "Bence Hiç Komik Değil" isimli tiyatro oyunu, kapalı gişe oynandı. Yaklaşık 600 kişi, oyunu izlemek için Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'ni doldurdu.

Tiyatroseverlerin tek tek elini öptü

Oyunda güzel bir düğünle muradına eren Asya ve Ahmet çiftinin düğünden sonra evlerine geldiklerinde yaşadıkları aksilikler komedi türünde anlatıldı. İzleyiciler perde açıldığında bir anda kendilerini oyunun içinde buldu. Gelin rolündeki oyuncu, oyun gereği düğün davetlisi olarak kabul edilen izleyicilerin tek tek elini öptü. Bir anda kendilerini oyunun içinde bulan tiyatroseverlerin keyfi ikiye katlandı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'ne övgü

İki perdelik oyunun birçok bölümünde kahkaha tufanı yaşandı. Oyunun sonunda tüm oyuncular sahneye çıkarak izleyiciyi selamladı. Oyuncular tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı. Üstlendiği baş rolün yanı sıra oyunun yönetmeni de olan Yosi Mizrahi, oyun sonunda yaptığı konuşmada, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi sahnesini sanatseverlerin kullanımına sunduğu için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İzleyicinin önemine de dikkat çeken Mizrahi, "Tiyatro sahnesiz yapılır ama seyircisiz yapılamaz" dedi. - İSTANBUL

Emin Saraç, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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