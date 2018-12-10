Hiç Kuru Yeri Kalmayan, Şerbeti Tam Çeken İrmik Tatlısı Tarifi

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:28



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:28

Yine en kolaylarından sayılacak herkes tarafından çokta sevilecek şerbetli irmik tatlısını sizlerde denemelisiniz. Özellikle şerbetli tatlıların hayatınızda çok daha farklı bir yeri varsa hiç düşünmeden yapabileceğiniz bir tariftir. Yumuşacık keki ve damaklarda iz bırakacak lezzeti ile özel günlerinize yada akşam oturmalarınıza da yapabilirsiniz. Tecrübesiz olanların dahi zorlanmadan yapacağı şerbetli irmik tatlısına defterleriniz de yer açmalısınız. Dilediğiniz şekilde süsleyerek ikram edebileceğiniz tatlımızı deneyenlerden şüphesiz ki olumlu dönüşler alacaksınızdır. Sizlerde daha fazla zaman kaybetmeden mutfaklarınız da şerbetli irmik tatlısını yapmaya başlamalısınız. Nasıl yapılacağını bilmiyor ve merak ediyorsanız videomuzu kaçırmamalısınız. Sıcak bir çay eşliğinde hoş sohbetlerinizin olması dileği ile. Şimdiden afiyet olsun. : )