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Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi

Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri milli takımının başına getirilen Teknik Direktör Ivan Jovanovic, takımın başında hiç maça çıkmadan gönderildi.

06.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:10
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi

Takımının başında hiç maça çıkamayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Milli Takımı Teknik Direktörü Ivan Jovanovic'in görevine son verildi. BAE Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ve ekibinin sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

ARALIK'TA GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Bugüne kadar takımın başında hiçbir karşılaşmada yer alamayan teknik adamın, mart ve haziran aylarında oynanması planlanan fakat ertelenen 2022 Dünya Kupası Elemeleri ve 2023 AFC Asya Kupası Elemeleri maçlarında takımın başında olması için aralık ayında göreve getirildiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Milan Jovanovi , Futbol, Spor
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