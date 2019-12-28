BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay, "Bu ödülün hem sektörümüze, hem meslektaşlarımıza, hem de marka sahiplerine faydaları var" dedi.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) alt markası olan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri'nin 8'incisi için başvuru süreci başladı. Başvuru sürecinin başlangıcı daha önce HİÇ'e katılan ve ödül kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve Eker Süt Ürünleri Pazarlama Yöneticisi Emre Deniz Yazgan'ın başvuru ve ödül süreçlerini anlattıkları 'Bir HİÇ Hikayesi' etkinliği ile başladı. Parkora'nın sponsor olduğu gecenin başlangıcında yeni yıl nedeniyle, katılımcıların da katılımı ile pasta kesildi.

BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay, "Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin 8 yıldır düzenlediği Halka İlişkiler Çalışmaları Ödülleri'nin bu yılki başlangıcını yapıyoruz. 1992 yılında kurulan derneğimiz iletişim camiasının mesleki bir örgütüdür. Bu yıl HİÇ Ödüllerimizi 8'ncisini düzenlemek için hazırlıklara başladık. Bu ödüllere giden süreçte önce projeleri topluyoruz, ardından bu projeler jüriler tarafından değerlendiriliyor. Nisan ayında düzenlediğimiz ödül gecesi ile ödüller sahiplerini buluyor. Bu ödülün hem sektörümüze, hem meslektaşlarımıza, hem de marka sahiplerine faydaları var. Bugün davet ettiğimiz konuklarımız daha önce HİÇ'ten ödül almış, iki önemli markanın temsilcisi. Bugün burada bu ödülü nasıl aldıklarını, süreçlerini anlatacaklar. Yani kısacası bu akşam onların ödül hikayelerini öğreneceğiz" dedi.

ÖDÜL ALANLAR HİKAYELERİNİ ANLATTI

Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsa İletişim Müdürü Canan Soysal ise, "Bu akşam buraya BHİD'in davetlisi olarak geldik. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak geçen yıl HİÇ Ödülleri'nde çok değerli 2 ödülün sahibi olduk. Katılımcılara HİÇ Ödülleri bizim için neyi ifade ediyor, ne anlam taşıyor onları anlatacağım. Hem de geçen yıl ödül aldığım 2 projeyi detaylı olarak katılımcılarla paylaşmaya çalışacağım" açıklamasında bulundu.

Ödül aldığı iki projenin detayları hakkında da bilgi veren Soysal, "HİÇ Ödüllerinden aldığımız ilk ödül 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projemizin' aldığı bir ödüldü. 2 sene önce İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfıyla çok değerli bir proje gerçekleştirdik. Bu proje bu sene sayısız ödül aldı. Bir diğer ödül aldığımız proje ise, biz Sabiha Gökçen Havalimanında milli günler, anneler günü, babalar günü, çocuk bayramı gibi tüm özel günleri yolcularımız ile birlikte kutluyoruz. 2018 yılında yaptığımız etkinliklerle HİÇ'e başvurarak ödül aldık. Bu sene yolcularımızı ne gibi sürprizler bekliyor onları konuşacağız" diye konuştu.

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Yöneticisi Emre Deniz Yazgan da HİÇ Ödülleri'ne 7 yılda 14 proje başvurduklarını belirtirken, 5 ödül aldıklarının altını çizdi. Projelerden başlıklar da veren Yazgan, "Eker BYK Trofesi ile Sponsorluk İletişimi, 2015 Olympos Regatta Kupası ile Sponsorluk İletişimi, Eker I Runile Sponsorluk İletişimi, HİÇ 5'te Eker BYK Trofesi ile HİÇ 5 en iyi Sponsorluk İletişimi, Anneler ne der? Projemiz ile de Dijital Pr ödülü aldık. Her yıl iki proje ile katıldık. Bundan sonra da başvurularımız devam edecek" dedi.

PROJE BAŞVURULARI 6 MART'TA SONA ERECEK

Proje başvuruları 6 Mart 2020 Cuma günü mesai bitiminde son bulurken, 28 Mart 2020'de jüri değerlendirmesi ile ödül almaya hak kazanan projeler, 16 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek Ödül Töreni ile sahiplerini bulacak.