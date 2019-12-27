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'Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız': Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor

Kuzey Amerika'da büyüyen esrar sektörüne 2019 yılında pek çok ünlü isim yatırım yaptı. Geçtiğimiz sene sektöre giriş yapan isimler arasında ünlü müzisyen, aktör ve sporcular bulunuyor.

27.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:27 'Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız': Amerikalı ünlüler esrar sektöründe markalaşıyor
ve ABD'nin birçok eyaletinde esrar kullanımının yasallaşması ile Kuzey Amerika'da yaygınlaşan marihuana pazarına pek çok ünlü isim kendi markalarıyla yatırım yapıyor. Özellikle 2019 yılında birçok ünlü rap müzisyeni ve aktör, esrar sektörüne giriş yaptı.

Ünlü rap müzisyeni Lil Wayne, markası 'GKUA'yı 2 Aralık'ta duyurdu. Ürün, web sitesinde "Hiç olmadığınız kadar uçacaksınız" sloganıyla tanıtıldı. Önceden sarılmış marihuanalı sigaralar ve benzer ürünlere Kaliforniya'daki eczanelerde ulaşmak mümkün.
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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