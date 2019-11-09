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Hiç prova yapmadan Atatürk portresi çizdiler

Ceyhan Belediyesi'nin yaptığı organizasyon ile her kesimden ve her yaştan 1000 Ceyhanlının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda hiç prova yapılmadan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi çizildi.

09.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:03Hiç prova yapmadan Atatürk portresi çizdiler
Belediyesi'nin yaptığı organizasyon ile her kesimden ve her yaştan 1000 Ceyhanlının katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda hiç prova yapılmadan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi çizildi.

Daha önce Anıtkabir'de 6 bin kişi, İzmir'de 2 bin 500 kişinin günler süren çalışması ve onlarca kez prova yapılarak oluşturulan Atatürk portresi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın çağrısı ile Ceyhanlılar tarafından tek seferde gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla 9 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar daha önce Türkiye'de yapılmamış bir organizasyona imza attı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan lise öğrencileri, ev hanımları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Ceyhan Belediyesi çalışanları ve her yaştan Ceyhanlı sabah saatlerinde Atatürk Portresi oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı'nda yerini aldı.

Başkan Aydar: "Ceyhanlının Atatürk Sevgisi Doğuştan Provalı"

"Siyah Tişörtünü Giy Gel" sloganıyla sosyal medya hesaplarından Ceyhan halkına çağrıda bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, portrenin yapılmasından duyduğu mutluluğu; "Mustafa Kemal Atatürk sevgisi Ceyhan'ın caddelerinde, sokaklarında, evlerinde, taşında, toprağında, halkının yüreğinde, her köşesinde hiç azalmadan yaşar. Ceyhan halkının Atatürk'e olan bu sevgisini dünya duysun istedik. Atatürk portresinin yapılabilmesi için profesyonel bir ekibe ve günler süren provalara ihtiyaç olduğunu bilenler bilir. Ancak biz bu organizasyonun çağrısını sadece bir gün önce siyah tişörtünü giy, gel diyerek yaptık. Çünkü biz biliyoruz ki Ceyhan'ın Atatürk sevgisi doğuştan provalı. Ceyhanlı isterse tek seferde yapar. Nitekim de öyle oldu "sözleriyle ifade etti. - ADANA

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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